إغلاق الحكومة الأمريكية للمرة الثانية

وافق مجلس النواب الأمريكي في ساعة مبكرة من يوم الجمعة على مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 23 مارس آذار ولزيادة حدود إجمالي الإنفاق على مدار عامين وأرسل التشريع إلى الرئيس دونالد ترامب.

وسينهي مشروع القانون الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 240 عضوا مقابل 186 إغلاق الحكومة الذي استمر ساعات اعتبارا من منتصف ليل الخميس عندما انتهى أجل تمويل الحكومة.

ومن المتوقع أن يوقع ترامب على المشروع ليصبح قانونا. وكان مجلس الشيوخ وافق عليه في وقت سابق من يوم الجمعة.

وأغلقت الحكومة الأمريكية مرة أخرى بعدما تمكن سناتور جمهوري في مجلس الشيوخ من إرجاء تصويت في الكونغرس على مشروع قانون مؤقت للإنفاق.

وبذلك تكون مهلة تمويل معظم الوكالات الاتحادية انقضت منتصف ليل الخميس دون أي تدخل من جانب الكونغرس.

وبدأ إغلاق الحكومة بالفعل بحلول منتصف الليل، وهو ثاني إغلاق من نوعه هذا العام تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي لعب دورا محدودا في محاولات زعماء الحزب في وقت سابق من الأسبوع لمنع حدوث الإغلاق.

ووجه مكتب الولايات المتحدة لإدارة شؤون الموظفين ملايين الموظفين الاتحاديين بعد مرور وقت قليل على حلول منتصف الليل بمراجعة جهات عملهم بشأن وجوب توجههم إلى العمل من عدمه يوم الجمعة.

وتعني موافقة مجلس الشيوخ على الموازنة وحزمة التمويل الهادفة إلى وقف إغلاق الحكومة أنها سترفع بعد ذلك إلى مجلس النواب الذي يشهد انقساما بين الأعضاء وهو الأمر الذي يجعل تمريرها غير مؤكد.