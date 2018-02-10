مصادفة.. اكتشاف أضخم منجم ذهب في روسيا

أعلنت شركة "روس جيولوجيا" للاستكشاف، العثور على احتياطات كبيرة من الذهب والفضة، في جمهورية بشكورتوستان الروسية بمنطقة الفولغا.
ومما جاء في بيان نشرته الشركة، وهي اتحاد شركات روسية مختصة في مجال الاستكشاف الجيولوجي، :"إن الخبراء عثروا على مكامن ذهب وفضة خلال أعمال استكشاف كانت تهدف لتقدير احتياطيات النحاس في قطعة أرض بمنطقة خايبولينسكي تبلغ مساحتها 28 كيلومترا مربعا"، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم" عن "نوفوستي".
وبحسب الشركة، فإن موارد الذهب الموجودة بـ 62 طنا من فئة P1، و25 طنا من فئة P2. فيما قدرت موارد الفضة بـ 620 طنا من فئة P1، و167 طنا من فئة P2.
من جهة أخرى، أثبت الحسابات الجيولوجية وجود جدوى اقتصادية لإجراء عمليات تنقيب في المنطقة، مشيرة إلى أن مؤشر الربحية بالنسبة لتكاليف الإنتاج يبلغ 16.3%.