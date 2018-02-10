قطار يصدم فتاة أثناء إلتقاطها صورة سيلفي مع صديقها على السكة الحديدية

قتلت فتاة في محطة سامسن بمنطقة فايا تاي بالعاصمة بانكوك بعد صدمها قطارٌ أثناء التقاطها صورة سيلفي مع صديقها على السكة الحديدية.
وكانت الايلاك سوكوما البالغة من العمر 28 عاما تشرب جعة مع أصدقائها بالقرب من السكة الحديدية حين نزلت على القضبان الحديدية للقطار مع صديقها من اجل إلتقاط صورة سيلفي.
لم تنتبه الفتاة لقدوم القطار نحوها وصدمها. وقالت وسائل إعلام محلية ان ساق الفتاة بُترت قبل ان تتوفى في المستشفى متأثرةً بإصابتها.
أما صديقها فقد أصيب بحالة إغماء جراء حادث القطار وهو ويعاني من إصابات في الرأس والذراع.