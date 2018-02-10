نائبة جزائرية: "أنا فقيرة و26 مليون لا تكفيني"

أشعل تصريح برلمانية جزائرية حول راتبها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال برنامج حواري تلفزيوني محلي، الجمعة.
وخلال استضافتها في إحدى حلقات برنامج "مازال الحال"، على القناة الجزائرية الأولى، قالت النائبة في البرلمان، حليمة زيدان، إنها "فقيرة"، وإن أجرها الذي يقدر بـ26 مليونا لا يكفيها.
وقالت زيدان: "مصاريف النائب كثيرة جدا"، مضيفة أن "بعض زملائها خرجوا على التقاعد والديون تتراكم عليهم".
وأضافت: "عليكم ألا تروا أن مبلغ 26 مليون كبير جدا. لو كنت موظفة لكان كافيا بالتأكيد، أما بالنسبة لمتطلبات حياة النائب، فهو لا يغطي كل شيء".
من جهتهم، استقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي التصريح بالكثير من السخرية والغضب، فيما قدّر بعضهم أن أجرها يعاد سبعة أضعاف المدرسين في البلاد.
وحين واجهها الإعلامي، يونس صابر شريف، الذي يدير الحلقة، بأن النواب يتمتعون بامتيازات كثيرة، من أموال وحصانة، قالت زيدان أن ذلك غير كاف أبدا.