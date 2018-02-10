حزب الله: إسقاط الطائرة الحربية الإسرائيلية إف-16 يمثل "بداية مرحلة استراتيجية جديدة" ستحد من استغلال إسرائيل للمجال الجوي السوري

أدان "حزب الله" اللبناني بشدة "العدوان الإسرائيلي" الذي وصفه بـ "المستمر" على اسوريا واستهدافه المتكرر لمنشآتها وبناها العسكرية والمدنية.
وقال حزب الله في بيان له "إن إسقاط الطائرة الحربية الإسرائيلية إف-16 يمثل "بداية مرحلة استراتيجية جديدة" ستحد من استغلال إسرائيل للمجال الجوي السوري، مضيفا أن "تطورات اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة. ونجدد التأكيد على وقوفنا الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة".
وحزب الله جزء من تحالف عسكري يساند الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال "حزب الله" في بيانه:
إننا إذ نستنكر دعم العدو السافر للإرهاب والجماعات التكفيريية ودخوله على خط الأزمة السورية من بوابة العدوان والتهديدات نؤكد أن تطورات اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة.
وشدد الحزب اللبناني على "وقوفه الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة".