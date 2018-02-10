كيف غطت القنوات العربية إسقاط الجيش السوري للطائرة الإسرائيلية؟

حظي حادث إسقاط الدفاعات الأرضية السورية طائرة أف 16 الإسرائيلية السبت ورواية دخول طائرة إيرانية مُسيَّرة الأراضي الاسرائيلية، باهتمام كبير من قبل أبرز وسائل الإعلام العربية.

فكيف كانت التغطية وهل أثرت مواقف تلك الوسائل من النظام في دمشق على تعاطيها مع الحدث ؟

قناة الجزيرة القطرية أفردت مساحة واسعة للحدث عبر شبكة مراسليها في الدول المعنية وما رآه شهود عيان بشأن سقوط شظايا جسم غريب في قرية سحم الكفارات في نواحي إربد في الأردن اتضح فيما بعد بأنها شظايا طائرة.

ونوّهت القناة القطرية بأنها المرة الأولى منذ ست سنوات التي تُسقط فيها الدفاعات الأرضية السورية طائرة إسرائيلية على الحدود ويبان معركة كهذه ستغير وجه المعادلة بأكملها إن صحت رواية دخول الطائرة الإيرانية.

وقالت الجزيرة إن الدفاعات الجوية السورية أصبحت تشكل تهديدا للطائرات الإسرائيلية خصوصا في ظل تنامي قلق الدولة العبرية مما يحدث على بعد بضعة كيلومترات من الجولان المحتل والتواجد الإيراني هناك والذي تتهمه تل أبيب بالسعي لإقامة قواعد عسكرية تكون نقطة انطلاق عمليات ضد اسرائيل.

كما سلطت الجزيرة الضوء على تطورات الجبهة الشمالية حيث بتني اسرائيل جدارا أمنيا فاصلا على الحدود مع لبنان في محاولة للجم حزب الله الذي تتهمه الاستخبارات بامتلاك نحو 100 ألف صاروخ وهي أربعة أضعاف الكمية التي كانت لديه في حرب تموز 2006.

وبالرغم من الموقف المبدئي من النظام في سوريا وحليفيه الإيراني واللبناني، أشارت الجزيرة بأن حادثة إسقاط الطائرة من قبل الدفاعات السورية مؤشر على أن إسرائيل فشلت في لجم التمدد الإيراني ونفوذه في كل من سوريا ولبنان وأن دمشق وطهران تسعيان لرسم "خطوط حمراء توقف سياسة استباحة السماء السورية" من قبل الطائرات الدولة العبرية.

وتساءلت القناة القطرية إن كان التصعيد الأخير بمثابة فتيل حرب إيرانية ساحتها سوريا وربما لبنان.

أما قناة العربية السعودية التي تبث من دبي، فقد كانت تغطيتها للحدث أقل استفاضة.

وقد سلطت الضوء على الموقف الإسرائيلي الذي أكد أنه لا رغبة له في التصعيد محذرا بأن "النظام السوري وإيران يلعبان بالنار".

ورأت العربية بأن الأصل في إسقاط طائرة الإف 16 ليس دمشق بقدر ما يكون الأمر هو مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران على الأرض السورية و لم تستبعد القناة تنفيذ تل أبيب غارات إضافية في العمق السوري خلال الساعات المقبلة.

وعلى غرار الجزيرة، قالت العربية إن حرب سوريا دخلة مرحلة جديدة يتمتع فيها "نظام الأسد" باليد العليا بفضل حليفيه سوريا وإيران في إشارة إلى الانتصارات الميدانية التي حققها وسيطرته على أغلب التراب السوري ودخوله البوكمال.

وذكرت القناة السعودية بأن ما جرى جعل إسرائيل في وضع غير مريح حيث تخشى على تفوقها الاستراتيجي.

أما قناة الميادين التي تبث من بيروت، فقد رأت بأن الرد السوري المتمثل في إسقاط الطائرة الإسرائيلية هو بمثابة رسالة ردع وهو رد استراتيجي وليس مجرد رد عسكري.

كما نقلت القناة المقربة من دمشق وإيران وحزب الله عن نائب الحرس الثوري الإيراني بأن الوجود العسكري الإيراني استشاري وليس عسكريا كما أوردت تفاصيل بيان قائد ما يسمى بغرفة عمليات سوريا والتحذير الذي وجهه لإسرائيل بأن أي هجوم لن يتم السكوت عليه من الآن فصاعدا وأنه سيلقى ردا قاسيا. وأبرزت الميادين ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن الأسد من مرحلة التهديد إلى التنفيذ".