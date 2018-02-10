رئيس الوزراء الهندي يصل إلى الأراضي الفلسطينية

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى رام الله يوم السبت لمقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضمن جولته العربية التي بدأت بزيارة الأردن يوم الجمعة.

ووصف مودي زيارته للأراضي الفلسطينية بالزيارة التاريخية التي سينتج عنها المزيد من التعاون المثمر مع السلطة الفلسطينية.

ومن المقرر أن يعقد مودي وعباس مؤتمراً صحفياً قبل أن يختتم رئيس الوزراء الهندي زيارته للأراضي الفلسطينية.

ولطالما ساندت الحكومات الهندية المتعاقبة القضية الفلسطينية، إلا ان السنوات الأخيرة شهدت تقارباً هندياً-إسرائيلياً لافتاً.

وقام مودي بأول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى إسرائيل العام الماضي، تلتها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنيودلهي الشهر الماضي.

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وازدهر التعاون الأمني والتجاري بين البلدين خلال ولاية مودي حتى أصبحت إسرائيل واحدة من أكبر ثلاثة موردين للأسلحة إلى الهند.

إلا أن مسؤولين هنود يقولون إن نيودلهي مازالت مستمرة في تأييد القضية الفلسطينية من خلال تعزيز قدرات الفلسطينيين في مجالات الصحة والتكنولوجيا التعليم.

وتأتي زيارة مودي بعد يوم قضاه في العاصمة الأردنية عمَان، وسيسافر مودي من رام الله متوجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.