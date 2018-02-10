شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صور إسقاطه الطائرة الإيرانية المُسيرة

نشر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو يظهر إسقاط قواته الجوية لطائرة بدون طيار يزعم بأنها تنتمي إلى قوات الجيش الإيراني في سوريا.
وقال المتحدث العربي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي " خلافًا للأكاذيب الإيرانية والسورية، هذا الفيديو يثبت إسقاط الطائرة الإيرانية دون طيار التي خرقت الأجواء الاسرائيلية واستهداف عربة السيطرة عليها في العمق السوري".
وفي وقت سابق نفت الخارجية الإيرانية الاتهامات الإسرائيلية الموجّهة لها باختراق الأجواء الإسرائيلية بطائرة مسيرة، مضيفة أنه لم يقم بإسقاط أي طائرة إسرائيلية بنيران إيرانية أطلقت من سوريا.
كما وجه نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، تهديدات إلى تل أبيب بأنّ قواته "تستطيع إشعال جهنم لإسرائيل".
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قاسمي المزاعم الإسرائيلية بالافتراءات المرفوضة وقال "لا علاقة لإيران بالصراع السوري الاسرائيلي الدائر".
وبشأن الوجود الإيراني في سوريا، أشارت الخارجية الإيرانية في بيان لها إلى إن الوجود الإيراني في سوريا استشاري فقط وأنه جاء بطلب من الحكومة السورية.