لاغارد تطالب العرب بخفض الرواتب ورفع الدعم عن الطاقة

حثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، يوم السبت الحكومات العربية على خفض الإنفاق عبر الحد من رواتب العاملين بالقطاع العام ورفع الدعم للحكومي عن أسعار الطاقة.
وقالت لاغارد أثناء خطابها بفعاليات منتدى النقد العربي بدبي: "لا يوجد أي عذر للاستمرار في دعم أسعار الطاقة".
وأضافت أن دعم الطاقة عادة ما يفيد الطبقات الأغنى التي تستخدم موارد الطاقة بشكل أكبر من الطبقات الفقيرة، كما أنه يفسح المجال لمزيد من الضرر بالبيئة.
وأوضحت لاغارد أن دعم القطاع العام لرواتب العاملين به يأتي بخسائر كبيرة على مستوى القطاعات الصحية والتعليمية والاستثمار الحكومي.
وقالت: "لقد فشلت الكلفة العالية للمرتبات في تحسين نوعية الخدمات العامة".
وأشادت لاغارد بتجربة كل من مصر وتونس والتزامهما برفع الدعم عن منتجات الطاقة، مشددة على أن الطريق لا يزال طويلاً أمام بقية الدول العربية حتى تصل للتخلي الكامل عن الدعم الحكومي لتلك المنتجات.
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