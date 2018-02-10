شاهد: القبض على إرهابي ليبي حاول الهروب متنكراً في زي سيدة منقبة

ألقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب الليبية القبض على عضو بتنظيم مسلح مدينة درنة أثناء محاولته الفرار مرتدياً زي امرأة منقبة.
وقامت عناصر الجهاز بتسجيل فيديو لاعتراف المتهم سفيان عبد الفتاح الذي يظهر مرتدياً لبعض الحلى النسائية وطلاء للأظافر.
واعترف عبد الفتاح المولود في العام 1995، بإعلانه البيعة لتنظيم ما يسمى داعش في ليبيا عام 2014، حيث عمل كمسؤول عن عمليات الاعتقال والمداهمات التي قامت بها عناصر التنظيم أثناء سيطرتها على درنة ومدن ليبية أخرى.
وسُجن عبد الفتاح لعدة شهور عقب انحصار قبضة داعش على المدينة ثم خرج لينضم إلى تنظيم مسلح آخر يُعرف بمجلس شورى درنة.
وتم القبض على المتهم أثناء محاولته مغادرة المدينة مستقلاً سيارة أجرة، حيث تطوق قوات الأمن الليبية درنة لتمشيط حدودها بحثاً عمن يشتبه بهم في الانضمام لداعش أو مجلس شورى درنة.