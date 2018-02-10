مركبة فضائية تحقق "سبقا فضائيا" بعد التقاط عدة صور

واُلتقطت الصور التي نشرتها ناسا على موقعها الرسمي من على بعد 3.79 مليار ميل (6.12 مليار كيلومتر)، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر عام 2017، ما يجعلها أبعد صورة عن الأرض والشمس.

وبهذه الأرقام، اعتبرت ناسا ذلك سبقا في تصوير الفضاء، إذ أن مركبة نيو هورايزون وصلت أبعد كثيرا مما وصل إليه المسبار الفضائي "فواياجر1"، الذي حافظ على سجله بلا منازع لأكثر من 27 عاما، عندما التقط صور "بيل بلو دوت" (البقعة الزرقاء الشاحبة)، من على بعد 3.75 مليار ميل بعيد عن الأرض والشمس.

واستخدمت المركبة الفضائية جهاز التصوير الاستطلاعي بعيد المدى "لوري"، لالتقاط كتلة من النجوم المفتوحة.

وتعد مركبة نيو هورايزون خامس مركبة فضائية تذهب في الفضاء إلى ما بعد الكواكب الخارجية للمجموعة الشمسية، وتتمحور العديد من وظائفها حول تسجيل المسافات.

وبدأت المركبة مهمتها عام 2017، وتهدف إلى مراقبة ما لا يقل عن اثني عشر من الكواكب القزمة و"السانتوراس" وأجسام أحزمة "كويبر".