تعرف على أبرز المواقف الرسمية حول إسقاط سوريا مقاتلة إسرائيلية

في تطور غير مسبوق، أسقطت الدفاعات الجوية السورية مقاتلة إسرائيلية، السبت، قال الجيش الإسرائيلي إنها كانت عائدة من مهمة قصفت خلالها منشأة إيرانية في سوريا. وفيما يلي أبرز المواقف السياسية حول الحادثة:

الولايات المتحدة الأمريكية:

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة "تدعم بقوة" حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بعد أن قالت إسرائيل إنها قصفت 12 هدفا إيرانيا وسوريا في سوريا، بينها أنظمة دفاع جوي سورية.

وقالت المتحدثة هيذر ناورت: "الولايات المتحدة قلقة للغاية من تصاعد العنف اليوم على حدود إسرائيل، وتدعم بقوة حق إسرائيل السيادي في الدفاع عن نفسها".

وأضافت: "تصاعد التهديد المتعمد الذي تمثله إيران وطموحها لاستعراض قوتها وهيمنتها يعرض للخطر كل الشعوب في المنطقة من اليمن إلى لبنان".

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الولايات المتحدة تؤيد تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات.

وأضاف المتحدث أدريان رانكين جالواي: "وزارة الدفاع (الأمريكية) لم تشارك في هذه العملية العسكرية... إسرائيل أقرب حليف أمني لنا في المنطقة ونحن ندعم تماما حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات لأراضيها وشعبها".

وتابع جالواي قائلا: "نشارك كثيرين في المنطقة القلق من أنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار وتهدد السلم والأمن الدوليين ونحن نسعى لجهد دولي أكبر للتصدي لأنشطة إيران الخبيثة".

روسيا:

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن الكرملين قوله، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا الوضع في سوريا خلال اتصال هاتفي، بعد غارات إسرائيلية مكثفة على البلاد.

ونقلت الوكالة عن الكرملين قوله، إنهما "ناقشا الموقف حول تحركات القوات الجوية الإسرائيلية التي نفذت ضربات صاروخية ضد أهداف في سوريا".

كما ذكرت أن بوتين أبلغ نتنياهو بضرورة تجنب أي خطوات تؤدي إلى مواجهة جديدة في المنطقة.

إسرائيل:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تسعى للسلام ولكنها ستواصل الدفاع عن نفسها في مواجهة إيران.

وأضاف نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتابع في بيان عبر التلفزيون: "أكدت له التزامنا وحقنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الهجمات التي تُشن من الأراضي السورية. اتفقنا على استمرار التنسيق بين جيشي بلدينا".

كما قال إنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون . وأضاف أن "إسرائيل تسعى للسلام ولكننا سنواصل الدفاع عن أنفسنا بشكل ثابت في مواجهة أي هجوم علينا أو أي محاولة من إيران لترسيخ نفسها ضدنا في سوريا".

من جهة أخرى، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن السفير الإسرائيلي لدى موسكو، هاري كورين، قوله، إن على وحدات حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والمقاتلين الشيعة الانسحاب فورا من منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا.

ونقلت الوكالة عن كورين قوله: "نفضل التحدث عن تنفيذ الاتفاقات المختلفة بشأن مناطق خفض التصعيد، وفي حالتنا هذه، في الجنوب على الحدود مع إسرائيل".

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سوريا:

ذكر مصدر عسكري في الجيش السوري أن اسرائيل شنت غارة جوية ثالثة السبت على مواقع عسكرية جنوب البلاد.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن المصدر قوله إن الطيران الإسرائيلي جدد "عدوانه على بعض المواقع العسكرية" في المنطقة الجنوبية مؤكدا تصدي وسائط الدفاع الجوي لـ"العدوان وإفشاله".

أما التحالف الموالي للأسد في سوريا، فقال إن إسرائيل ستشهد ردا قاسيا "على إرهابها" من الآن فصاعدا، وأن المزاعم الإسرائيلية بدخول طائرة بلا طيار المجال الجوي الإسرائيلي كذبة.

إيران:

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن وزارة الخارجية رفضت تقارير عن اعتراض إسرائيل لطائرة إيرانية بدون طيار انطلقت من سوريا يوم السبت، ووصفتها بأنها "سخيفة".

ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي قوله: "التقارير التي تتحدث عن طائرة إيرانية بلا طيار تحلق فوق إسرائيل وأيضا عن ضلوع إيران في هجوم على مقاتلة إسرائيلية سخيفة جدا... لا تقدم إيران إلا المشورة العسكرية لسوريا".

لبنان:

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها ستتقدم بشكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل، بعد قيام الأخيرة باستخدام المجال الجوي اللبناني في شن هجمات يوم السبت على سوريا.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، إن صاروخ سام مضاد للطائرات سقط في منطقة وادي الحاصباني بعد أن أُطلق من الأراضي السورية أثناء تصدي القوات السورية للطائرات الإسرائيلية.

من جانب آخر، قالت جماعة حزب الله اللبنانية إن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية من طراز إف-16 يمثل "بداية مرحلة استراتيجية جديدة"، ستحد من استغلال إسرائيل للمجال الجوي السوري.

وقال حزب الله في بيان: "تطورات اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة.. ونجدد التأكيد على وقوفنا الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة".

وحزب الله جزء من تحالف عسكري يساند الرئيس السوري بشار الأسد.