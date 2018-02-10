إحدى أكبر العلامات التجارية الأمريكية تطلق ملابس "صديقة للحجاب"

كَثُرت الأحاديث، في الآونة الأخيرة، عن تقديم شركات عالمية لمنتجات أو خدمات إسلامية، سواء في البلدان العربية أو حول العالم. كما تزايد الحديث عن دخول كبرى الشركات على خط تصميم ملابس تتناسب مع التعاليم الإسلامية، وفيما يبدو أنها في طريقها لتتحول إلى موضة.

آخر الداخلين إلى هذا المجال هي "Macy's"، إحدى أكبر شركات التجزئة الأمريكية، إذ تستعد لإطلاق مجموعة تصاميم للملابس "المحتشمة" التي تتلائم مع الحجاب، بالتعاون مع "مجموعة فيرونا" للملابس الإسلامية.

ومن المقرر أن تطلق متاجر مايسيز مجموعة الملابس المحتشمة عبر موقعه على الإنترنت، منتصف الشهر الجاري، وستضم عدة تتصاميم تتوافق مع التعاليم الإسلامية، من قمصان وفساتين فضفاضة، بالإضافة إلى مجموعة من أغطية الرأس.

وتخطط ماسيز لأن تكون العلامة التجارية لمجموعة فيرونا حصرية لها، للنساء الملسلمات وغير المسلمات، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعانت الشركة من تأخر المبيعات، وتفاقمت المشكلة بسبب زيادة الخصومات التي يقوم بها تجار التجزئة على الإنترنت، ما دفعها لإغلاق العديد من المتاجر.

بالتالي، يمثل الاتجاه إلى الملابس الإسلامية فرصة كبيرة لماسيز، من أجل الاستفادة من سوق قوي ومربح، إذ أنفق المستهلكون حوالي 254 بليون دولار عام 2016 على الملابس الإسلامية، بحسب تقرير نشره "بيزنس إنسايدر"، كما أفاد التقرير كذلك أن النساء المسلمات أنفقن 44 مليار دولار عام 2015 على الملابس المحتشمة وحدها.

البداية..

وإثر اعتناقها الإسلام، عام 2011، لم يمضِ وقت طويل لتكتشف ليزا فوغل أنه من الصعب العثور على ملابس محتشمة وعصرية في آن، فيما أثمرت تجربتها الاحترافية في التصوير الفوتوغرافي في مجال الأزياء، عن إطلاق مجموعة فيرونا في شباط/فبراير عام 2015، محققة نجاحا كبيرا تُوج بافتتاح أحد أول المتاجر المختصة بالأزياء الإسلامية في مركز تجاري، عام 2016، بولاية فلوريدا.

وعام 2017، انضمت فوغل إلى برنامج مايسيز التنموي، وهي الورشة التي تساعد في رعاية الشركات التي تملكها الأقليات والنساء. وقالت الشركة إنه خلال هذه الورشة، أصبح واضحا لمايسيز أن ماركة فوغل الجديدة تشكل "نموذجا مثاليا للعمل التجاري القوي الذي يقدم منتجا مميزا يخدم مجتمعا من النساء اللاتي يبحثن عن اختيارات متعددة للملابس المحتشمة العصرية".

كما أضافت الشركة أن اهتمامات العملاء كانت واضحة أثناء المعارض المؤقتة لمبيعات ورشة العمل.

وجدير بالذكر أن عدة علامات تجارية كبرى سبقت مايسيز إلى تصميم الملابس المحتشمة، منها الفاخرة جدا، مثل "دولشي آن غابانا" و"بوربيري"، كما فعلت ذلك علامات أخرى مثل "زارا" و"يونيكلو".