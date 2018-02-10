السعودية تطور موقعاً للتراث العالمي عمره 10 آلاف عام

تستعد السلطات السعودية لاستقبال السائحين الراغبين بزيارة موقع للفنون الصخرية عمره 10 آلاف عام بمنطقة الحائل بشمال المملكة.
وتشتهر المنطقة بجبلي المنجور وراطا بموقع شويمس الأثري، وهما جبلان نُقشت على صخورهما رسوم لحيوانات وآدميين بأشكال وأحجام ضخمة.
وتم ضم الموقع ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي عام 2015 ليصبح رابع المواقع السعودية بالقائمة.
وتعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية على تطوير وسائل النقل والبنية التحتية بالمنطقة لخدمة الزائرين المُنتظرين.
وتأتي تلك الجهود في إطار خطط السعودية لتنويع مواردها الاقتصادية عن طريق تعزيز السياحة ضمن مشروعات أخرى.
وكانت السعودية أعلنت في الآونة الأخيرة اعتزامها إصدار تأشيرات سياحية.