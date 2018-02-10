شيخ سعودي: المرأة غير ملزمة بارتداء العباءة

في تصريح هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، قال الشيخ عبد الله المطلق، العضو البارز بهيئة كبار العلماء في البلاد، إن المرأة ليست ملزمة بارتداء العباءة تحديدا ما دامت تستر نفسها بملابس محتشمة، فيما يبدو أنه إشارة جديدة إلى مساعي المملكة نحو التحديث.

وقال المطلق في برنامجه الإذاعي، "استوديو الجمعة": "أكثر من 90 بالمئة من المسلمات الملتزمات في العالم الإسلامي ما عليهن العباءة... ولا يعرفن العباءات.. ونحن نراهن في مكة والمدينة، نساء ما شاء الله ملتزمات من حفظة القرآن ومن الداعيات إلى الله، لكن ما عندهن عباءات".

وتابع قائلا: "ولهذا أحبتي في الله، لا نلزم الناس بالعباءات (...) إذا سترت المرأة نفسها بعباءة أو بغير ذلك، فالمقصود الستر"، مستشهدا بآيات من القرآن حول الموضوع.

وفي السنوات القليلة الماضية، بدأت سعوديات بارتداء عباءات بعضها بألوان فاتحة أو زاهية، في تناقض صارخ مع الأسود التقليدي. وفي بعض المناطق، بدأت تنتشر العباءات المفتوحة التي تُلبس فوق تنورات طويلة أو سراويل من الجينز.

ويمثل ذلك تغيرا كبيرا على مدى السنتين الماضيتين في المملكة، ففي 2016، اُحتجزت امرأة لخلعها العباءة في شارع رئيسي في الرياض، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية وقتها إنها احتجزت عقب بلاغ تلقته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي السعودية، لا يسمح إلا للعلماء الذين تعينهم الحكومة في هيئة كبار العلماء بإصدار الفتاوى، وتفسيراتهم للشريعة الإسلامية تشكل أسس النظام التشريعي في المملكة.

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نحو مزيد من قمع الحريات في السعودية؟

الشيخ السعودي عبد الله المطلق يقول إن المرأة ليست ملزمة بارتداء العباءة ما دامت تستر نفسها بملابس محتشمة

سياسة "انفتاح" أم "تناقض"؟

من جهة أخرى، يعتبر تصريح المطلق الأول من نوعه الذي يصدر عن رجل دين بارز في المملكة، ويتسق أيضا مع نمط ظهر في الآونة الأخيرة من توسيع نطاق الحريات في السعودية، بالتزامن مع صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومنذ أيلول / سبتمبر2017، شهدت المملكة قرارات عدة لتوسيع حقوق المرأة، من بينها قرار السماح للنساء بحضور أحداث رياضية مع الرجال، والسماح لهن بقيادة السيارات، بالإضافة إلى زيادة حضورها في أعمال التجارة.

تغييرات أخرى أدخلها محمد بن سلمان إلى المملكة في سياق سياسة الانفتاح، منها عودة الحفلات الموسيقية، وافتتاح دور السينما، إلى جانب حملة شنها "ضد الفساد" مطلع تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

بالمقابل، تواجه المملكة انتقادات لاستمرار فرضها قيودا على المرأة، إذ ينتقد نشطاء استمرار تطبيق "نظام الولي"، الذي يتطلب موافقة رجل من أفراد العائلة على دراسة المرأة في الخارج وسفرها وأنشطة أخرى.

من جهتها، ذكرت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان، الخميس، إن السلطات اعتقلت الناشطة السعودية نهى البلوي، الشهر الماضي، واستجوبتها فيما يتعلق بمشاركتها في حملات تطالب بحقوق المرأة، والنشاط الحقوقي في المملكة بشكل عام.

وجدل..

تصريح المطلق لم يمر دون ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعية، إذ أعقبه جدل كبير بين مؤيد ومعارض للتصريح، وتصدر وتصدر هاشتاغ #المطلقالعبايهغير_الزاميه قائمة التغريدات الأكثر تداولا في المملكة.

فجاءت بعض التغريدات مشككة في مضمون الفتوى وتوقيتها:

من جهة أخرى، دافع العديد من الأشخاص عما جاء في تصريحات الشيخ المطلق: