سوذبيز تكشف النقاب عن ألماسة قد تصبح الأغلى في التاريخ

قامت دار سوذبيز البريطانية للمزادات بإزاحة الستار عن ألماسة من المنتظر أن تباع بثمن قياسي نظراً لصفائها وندرة حجمها.
ومن المقرر أن تعرض الألماسة المستديرة لامعة البياض للبيع في مقر سوذبيز بلندن هذا الشهر.
ويبلغ حجم الألماسة أكبر بقليل من 102 قيراط، وهو حجم أصغر من الألماسة التي تزن 118 قيراطاً وبيعت في هونغ كونغ عام 2013 بسعر 260 ألف دولار أمريكي للقيراط.
وقالت باتي وونغ، رئيسة قسم الألماس بسوذبيز: "الجوهرة التي بيعت في هونج كونج تحمل السعر القياسي العالمي لأي ألماسة شفافة. هذه الألماسة ولكونها مستديرة ومتلألئة فإن السعر سيكون اعلى من ذلك".
وقالت سوذبيز إن الألماسة هي الوحيدة التي حصلت على أعلى درجات التقييم الممنوحة من المعهد الأمريكي لعلم الأحجار الكريمة من بين الجواهر التي تزن أكثر من 100 قيراط حول العالم.
إقرأ أيضاً:
بيع قلادة مزينة بأكبر ماسة بيضاء نقية في المزاد