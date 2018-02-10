تعرف على منظومة الدفاع السورية التي أسقطت المقاتلة الإسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط إحدى طائراته المقاتلة إثر إصابتها بنيران سورية بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي على عدة مواقع داخل الأراضي السورية.

وقالت السلطات السورية إن قواتها أصابت المقاتلة الإسرائيلية عبر أحد صواريخ إس200 المضادة للطائرات، مما يجعلنا نلقي نظرة متفحصة على ما يمتلكه النظام السوري من منظومة دفاع جوي بشكل عام، وأهم أركانها:

صواريخ إس200

وهي صواريخ روسية الصنع ازدهر تصنيعها إبان العهد السوفييتي في ستينيات القرن الماضي.

ويبلغ طول صاروخ إس200 عشرة أمتار وقطره متراً واحداً، بينما يبلغ وزن الصاروخ عند إطلاقه عشرة أطنان ويمكنه إصابة الأهداف بدقة لمسافة تصل إلى 300 كيلومتراً على ارتفاع 29 كيلومتراً.

نظام بانتسير

وهو أيضاً روسي الصنع وهو نظام دفاع يحمل 12 صاروخاً باستخدام مدافع رشاشة عيار 30 ميليمتر يحوي كل منها 1400 طلقة.

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صواريخ تور إم

هو نظام دفاع أرض-جو قصير المدى ويمكن نشره في جميع الأحوال المناخية. يهدف النظام الروسي الصنع إلى اعتراض المقاتلات الجوية والطائرات الهليكوبتر وصواريخ كروز والذخائر الموجهة بدقة، بالإضافة إلى الطائرات التي تحلق بدون طيارين والصواريخ البالستية قصيرة المدى.

نظام بوك إم2

وهي أنظمة دفاعية يمكن نشرها ضد الطائرات التكتيكية والقنابل الموجهة، كما يمكنها مناورة تشويش الأجهزة اللاسلكية.

ويمكن استخدام صواريخ البوك أم2 في تدمير المسطحات المائية والأهداف الأرضية المتباينة.

إس إى8 جيكو

هي منظومة صواريخ أرض-جو قصيرة المدى كما تمتاز بكونها خفيفة الوزن ويمكن نقلها بسهولة.

يهدف نظام دفاع إس إى8 جيكو إلى حماية المقاتلين المتحركين على الأرض ويمكنه اصطياد الطائرات التي تحلق على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة.

منظومة إس إى3 غوا

وهي صواريخ دفاع تستخدم على مستويات تحليق منخفضة وتتميز بقدرتها على الاستطلاع والبحث الليلي، حيث أنها مزودة بكاميرات تلفزيونية يمكنها التصوير حتى مدى يبلغ 25 كيلومتراً.