كاتب خطابات ترامب يستقيل بسبب ممارسته العنف الأسري على زوجته السابقة

قدم ديفيد سورنسن، كاتب خطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض استقالته الجمعة إثر اتهامات بالاعتداء على زوجته السابقة.
وتعد هذه الاستقالة الثانية في إدارة ترامب خلال يومين بعد استقالة روب بورتر في ظروف مماثلة.
وأكّد المتحدث باسم البيت الأبيض، راج شاه، أن "سورنسن استقال بعد أن علمت الإدارة الأمريكية بالادعاءات المنسوبة إليه".
وقامت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية بنشر اعترافات زوجة سورنسن السابقة حيث تتّهمه بأنه "كان عنيفاً معها خلال فترة زواجهما".
واستقال بورتر بعدما تناقلت وسائل الإعلام شهادتين لزوجتيه السابقتين، كولبى هولدرنس وجينيفر ويلفبي، تحدثتا فيهما عن اعتداءات جسدية ونفسية. وعمل بورتر، على إعداد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي القاه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي فى مدينة دافوس السويسرية.