إيران تهدد بتدمير إسرائيل وأمريكا بعد حادثة إسقاط المقاتلة الإسرائيلية في سوريا

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أكد مسؤول إسرائيلي أن المقاتلة الإسرائيلية إف-16 التي تحطمت في شمال إسرائيل السبت أصيبت بصاروخ سوري مضاد للطائرات.

وردا على سؤال عما إذا كانت المقاتلة أصيبت بصاروخ سوري مضاد للطائرات قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نعم".

وقال الجيش الإسرائيلي إن المقاتلة كانت عائدة من مهمة قصفت خلالها منشأة إيرانية في سوريا تستخدم الطائرة الإيرانية بدون طيار التي أسقطتها إسرائيل فوق أراضيها.

هدد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي بأن إيران أصبحت قادرة على تدمير كل القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة وإسرائيل، مؤكدا أن طهران ستواصل تطوير قدراتها العسكرية.

ولم يتطرق سلامي في كلمته مباشرة إلى ما أعلنته إسرائيل عن اعتراض طائرة إيرانية بدون طيار في مجالها الجوي، أو عن الغارات الإسرائيلية على "أهداف إيرانية" في سوريا.

بعد صمت لم يدم طويلا، وجهت موسكو تحذيرات من تعريض حياة جنودها في سوريا للخطر "غير مقبول بتاتا"، داعية إلى "ضبط النفس"، وذلك عقب غارات إسرائيلية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "ندعو بقوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب جميع الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى تعقيد أكبر للوضع".

وأضافت: "غير مقبول بتاتا تهديد حياة الجنود الروس المتواجدين في الجمهورية العربية السورية، للمساعدة في الحرب ضد الإرهاب".

وأشارت إلى أنها تابعت التطورات والهجمات الأخيرة في سوريا "بقلق"، مضيفة أن الخسائر المادية والبشرية في صفوف القوات السورية غير معروفة بعد.

ذكر مصدر عسكري في الجيش السوري ان اسرائيل شنت غارة جوية ثالثة السبت على مواقع عسكرية جنوب البلاد.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن المصدر قوله ان الطيران الاسرائيلي جدد "عدوانه على بعض المواقع العسكرية" في المنطقة الجنوبية مؤكدا تصدي وسائط الدفاع الجوي لـ"العدوان وإفشاله".

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض في بيان إلى أن انفجارات عنيفة هزت فجر اليوم ريف حمص الشرقي والضواحي الجنوبية الغربية من العاصمة دمشق في جولتين منفصلتين ومتتاليتين من الانفجارات.

وأضاف المرصد ان الانفجارات الأولى نجمت عن استهداف طائرات إسرائيلية مواقع لقوات النظام وحلفائها من اطراف مطار التيفور الى منطقة البيارات في بادية حمص موضحا ان المنطقة المستهدفة تتواجد فيها قوات للنظام السوري الى جانب قوات ايرانية ومسلحين تابعين لحزب الله اللبناني.

وأشار إلى أن الاستهداف أسفر عن سقوط جرحى في صفوف القوات الحكومية السورية وحلفائها وسط معلومات عن مقتل بعضهم متأثرين بجراحهم.

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها ستتقدم بشكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل بعد قيام الأخيرة باستخدام المجال الجوي اللبناني في شن هجمات يوم السبت على سوريا.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية إن صاروخ سام مضاد للطائرات سقط في منطقة وادي الحاصباني بعد أن أُطلق من الأراضي السورية أثناء تصدي القوات السورية للطائرات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري قوله إن أجزاء من صواريخ سقطت على منطقتي لواء الجيزة ومنطقة خالية من السكان في بلدة ملكا بمحافظة إربد بالقرب من الحدود السورية-الإسرائيلية دون أن وقوع أية خسائر.

ورجحت الوكالة الأردنية أن تكون الأجزاء المتساقطة لصواريخ سورية اعترضت الطائرات الإسرائيلية.

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الطائرة بدون طيار الإيرانية التي أسقطتها إسرائيل أقلعت من مطار الـT-4 العسكري الواقع بالقرب من تدمر في وسط سوريا.

حلفاء سوريا يكشفون بأن إسرائيل استهدفت قاعدة لطائرات بدون طيار كانت تُستخدم ضد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.

الحرس الثوري الإيراني ينفي وجوده عسكريا في سوريا بعد تنفيذ إسرائيل غارات على مواقع إيرانية داخل الأراضي السورية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، تنفيذ غارات واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي السورية وأهداف إيرانية في سوريا، فيما سقطت مقاتلة إسرائيلية وطائرة من دون طيار إيرانية في أخطر تصعيد من نوعه بين الأطراف الثلاثة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي إنه جرى "استهداف 12 هدفا منهم 3 بطاريات دفاع جوي سورية و 4 أهداف إيرانية".

وقال أدرعي إن الجيش "يتحرك بتصميم ضد محاولة الاعتداء الإيرانية والسورية وخرق السيادة الإسرائيلية".

قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان القصف الاسرائيلي استهدف "قواعد للدفاع الجوي السوري موجودة في منطقة جبلية على الحدود الإدارية بين ريف دمشق ومحافظة درعا" في جنوب البلاد.

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي على صفحته على "فيسبوك" أن أنظمة الدفاع الجوي الاسرائيلية رصدت "إطلاق طائرة دون طيار إيرانية من مطار تيفور في منطقة تدمر في سوريا باتجاه اسرائيل". وأشار الى أن مروحية أباتشي أسقطتها "داخل إسرائيل" وهي "موجودة لدينا".

وأضاف انه "يتم استهداف عربة إطلاق الطائرة الإيرانية. الحديث يدور عن غارة معقدة داخل سوريا. تم تدمير الهدف".

وأردف "لا نعلم بعد ان كانت الطائرة أصيبت من نيران سوريا. الحادث لا يزال مستمرًا".

قال مصدر عسكري يوم السبت إن الدفاع الجوي السوري أصاب عدة طائرات إسرائيلية أثناء تصديه لهجوم إسرائيلي على قاعدة عسكرية سورية.

وشنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على ما وصفت بأهداف إيرانية داخل سوريا، كما أطلقت صافرات الإنذار في الجولان المحتل في أعقاب إطلاق جيش النظام السوري صواريخ تجاه المقاتلات الإسرائيلية.

وقال المصدر في تصريحات نقلها التلفزيون السوري: "قامت إسرائيل فجر هذا اليوم بعدوان إسرائيلي جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأصابت أكثر من طائرة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نيرانا سورية مضادة للطائرات أسقطت إحدى طائراته المقاتلة يوم السبت وإن إسرائيل هاجمت هدفا إيرانيا أطلق طائرة دون طيار لمجالها الجوي من سوريا.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر “استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلية أنظمة تحكم إيرانية في سوريا أطلقت طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي. نيران سورية هائلة مضادة للطائرات… سقطت طائرة إف-16 في إسرائيل والطياران بخير".

ماذا حدث بالضبط؟

في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي قالت تل أبيب "تمكنت مروحية مقاتلة بنجاح من اعتراض طائرة إيرانية بلا طيار انطلقت من سوريا، وتسللت إلى إسرائيل".

وأضاف البيان إن الطائرة بلا طيار كانت "تحت المراقبة حتى تم اعتراضها". وسقطت الطائرة بلا طيار في إسرائيل، حسب وزارة الدفاع، "وهي بحوزة الجيش".

وتقول السلطات الإسرائيلية إنه "ردا على ذلك، استهدف الجيش الاسرائيلي أهدافا في سوريا"

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن الدفاع الجوي السوري فتح النيران ردا على عمل "عدواني" على قاعدة عسكرية السبت مما أدى إلى إصابة "أكثر من طائرة واحدة".

وانطقلت صفارات الإنذار في شمالي إسرائيل وفي مرتفعات الجولات المحتلة، بعد إطلاق المضادت الجوية السورية.

هل تتواجد حقا إيران في سوريا؟

تشارك إيران وروسيا إلى جانب الجيش الروسي في الحرب على مواقع المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

وأشارت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر استخباراتية إلى أن إيران تمتلك قاعدة عسكرية دائمة في سوريا ما تنفيه طهران.

وتتهم إيران بتوسيع النفوذ الشيعي في سوريا وفتح طريق للإمدادات من إيران لحزب الله اللبناني.