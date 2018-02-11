عائلتان مصريتان ووزير مغربي ورجل أعمال جزائري ضمن قائمة فوربس لأغنى أغنياء إفريقيا

تضمنت قائمة مجلة فوربس الأمريكية لأغنى عشرين أفريقياً لعام 2018 تسعة من رجال الأعمال والمستثمرين العرب.
وحاز المصريون على نصيب الأسد من بالقائمة برصيد ستة رجال أعمال.
وحل عملاق البناء المصري ناصف ساويرس في المركز الرابع بالقائمة برصيد 6.8 مليار دولار أمريكي، تلاه شقيقه نجيب ساويرس في المركز السادس مناصفة مع المستثمر الجزائري يسعد ربراب بثروة أربعة مليارات دولار.
ويُعرف ساويرس باستثماراته التي امتدت من شركات الاتصالات إلى العقارات وشركات للتعدين بأستراليا وغرب إفريقيا، وهو أيضاً المساهم الأكبر بشبكة يورونيوز.
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وجاء رجل الأعمال ووزير المواصلات المصري السابق محمد منصور في المركز التاسع للقائمة بثروة رصيدها 2.7 مليار دولار.
وحل وزير الفلاحة ورجل الأعمال المغربي عزيز أخنوش بالمركز الثاني عشر برصيد 2.2 مليار دولار جمعها من استثماراته في الصناعات البترولية والكيماوية بالمغرب وعدة دول إفريقية أخرى.
وتبعه من العرب المصري ياسين منصور، وهو أحد أشقاء محمد منصور ومساهم بمجموعة منصور المصرية وتبلغ ثروته 1.93 مليار دولار.
وجاء كل من المغربي عثمان بن جلون بالمركز الخامس عشر (1.6 مليار دولار)، والممثل الثالث لعائلة منصور المصرية بالقائمة يوسف منصور بالمركز الثامن عشر (1.8 مليار دولار)، كما حل والد ناصف ونجيب ساويرس، أنسي ساويرس في المركز العشرين برصيد 1.1 مليار دولار أمريكي.