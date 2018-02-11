كرنفال بوليفيا.. مزيج من الألوان والموسيقى والمتعة

بمزيج من الألوان والموسيقى، بدأ الكرنفال التقليدي في بوليفيا، السبت (10 فبراير)، في بلدة المناجم التاريخية في أرورو، في منتصف الطريق بين مدينتي لاباز وسوكري.

وارتدى الراقصون ملابسا مطرزة وانطلقوا في شوارع البلدة التي تقع على ارتفاع 3،710 مترا (12،171 قدما) فوق مستوى سطح البحر، في حفل سنوي تعترف به اليونسكو.

ويمثل ما يقرب من 130 من المجتمعات والأقليات في الكرنفال، كل واحد منهم يقدم رقصة فريدة من نوعها وأزياء خاصة تكريما لعذراء سوكافون.

واستمرت العروض لأكثر من 20 ساعة، على مسافة خمسة كيلومترات (3.1 ميل)، عبر تلال بيي دي غالو، على طول حافة المدينة الغربية، لينتهي عند حرم العذراء في سوكافون.

كرنفال أورورو المليء بالألوان، (ويعرف باسم أناتا أيضا)، تعود أصوله إلى مهرجان إيتو القديم الذي يحتفل به السكان الأصليين.