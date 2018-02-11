شاهد: شيرين عبد الوهاب تركل رجل أمن أثناء حفل بالسويد

قامت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بركل فرد أمن أراد إبعاد إحدى المعجبات عن منصة حفل أقيم بالسويد.
وحاول المسؤول الأمني إثناء المعجبة عن الإقتراب من المنصة، فقامت شيرين بإزاحته بعيداً والتقطت صورة "سيلفي" مع المعجبة.
ويأتي الحفل ضمن جولة غنائية أوروبية تقوم بها شيرين بمشاركة المطرب المصري تامر حسني.
وأثارت شيرين عدة انتقادات خلال الفترة الأخيرة بعد إدلائها بتصريحات عدائية ضد المطرب عمرو دياب.
وشن مستخدمون تونسيون لمواقع التواصل الاجتماعي هجوماً على شيرين الصيف الماضي إثر تشبيهها لتونس بالبقدونس.
واعتذرت شيرين عن الواقعة التي وصفتها بأنها كانت مجرد مزحة أسئ فهمها.