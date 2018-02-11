بالفيديو: عائلات ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة بانتظار أخبار عن أقاربهم

إثر حادثة سقوط طائرة ركاب روسية، الأحد، والإعلان عن مقتل جميعا ركابها، 71 شخصا، انتشر شريط مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر عائلات الضحايا، بانتظار أية أخبار حول أقاربهم.

ويظهر الشريط عدة أشخاص في قاعة الانتظار في مطار "دوموديدوفو" في موسكو، على أمل تلقي أخبارا حول أقاربهم، أو على الأقل، حول جثثهم.

من جهة أخرى، تناقلت وسائل إعلام روسية خبرا مفاده العثور على جثتين من ضحايا الطائرة المنكوبة، بالإضافة إلى الصندوق الأسود.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن مصادر بخدمات الطوارئ قولها، إن طائرة تشغلها شركة "ساراتوف" الروسية للطيران سقطت في منطقة موسكو. يو

وقالت وكالة "تاس" إن الطائرة كانت تقل 65 راكبا، بالإضافة إلى طاقم مكون من ستة أشخاص، مضيفة أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد أقل من عشر دقائق من إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" بموسكو.

أجزاء من حطام الطائرة الروسية المنكوبة رويترز

وكانت الطائرة، وهي من طراز أنتونوف إيه.إن-148، للرحلات القصيرة، متوجهة إلى مدينة أورسك الروسية، في منطقة أورنبرج الواقعة على الحدود مع قازاخستان.

وعرضت قناة روسيا 24 التلفزيونية التابعة للدولة لقطات لحطام الطائرة في حقل تغطيه الثلوج، فيما نقلت تاس عن مصدر قوله "تم العثور على الحطام وليس هناك ناجون"، دون أن يتضح سبب تحطم الطائرة.

وقالت وكالة إنترفاكس إن وزارة النقل الروسية تبحث عددا من الأسباب المحتملة، بما في ذلك الأحوال الجوية وخطأ الطيار.