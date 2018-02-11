هجوم بسكين على أربعة أشخاص أثناء توجههم لكنيسة بإندونيسيا

قال مسؤولون يوم الأحد إن مسلحاً بسكين أصاب أربعة أشخاص كانوا في طريقهم إلى كنيسة بمدينة يوجياكارتا بجزيرة جاوة الإندونيسية.
وقالت الشرطة الإندونيسية إنها تحقق في دوافع الهجوم الذي يشتبه أن يكون عملاً إرهابياً.
وقال المتحدث باسم شرطة يوجياكارتا إن الشرطة أطلقت النار على المهاجم، الذي لم يتم تحديد هويته بعد، في البطن. ولم يتضح بعد مدى خطورة حالة المصابين في الهجوم.
وأضاف: "لا نستطيع أن نؤكد بعد أن الواقعة مرتبطة بالإرهاب... يمكننا أن نؤكد أن المشتبه به اعتقل ويتلقى العلاج في المستشفى".
وتزايدت توترات اجتماعية ودينية في السنوات الأخيرة مع تنامي دعوات من جماعات متطرفة بتطبيق الشريعة الإسلامية في عموم البلاد.
كما شهدت إندونيسيا صعودا في موجات التشدد المحلية التي استلهمت أفكارها جزئيا من تنظيم الدولة الإسلامية.
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