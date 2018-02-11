هجوم بسكين على أربعة أشخاص أثناء توجههم لكنيسة بإندونيسيا

"طالبت فنلندا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بإلغاء تغيير التوقيت في الشتاء والصيف والإبقاء على نظام توقيت موحد.لكن لم يظهر على الذراع التنفيذية للاتحاد في بروكسل أي بادرة على التحرك.كانت دراسة للمفوضية الأوروبية في عام 2014 خلصت إلى أن الغالبية العظمى للدول راضية عن النظام الحالي."

فنلندا تطالب بالإبقاء على نظام توقيت صيفي أو شتوي موحد هلسينكي