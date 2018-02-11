إسرائيل تنشر صورة للطيار الذي أسقط الطائرة الإيرانية

قامت وزارة الدفاع الإسرائيلية بنشر صورة للمقدم الطيار الذي قام باعتراض الطائرة بدون طيار الإيرانية التي اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي يوم السبت.
وتم تعريف الطيار برتبة قائد سرب مروحيات الأباتشي الإسرائيلية دون الكشف عن اسمه لأسباب أمنية.
وقامت قوات الدفاع الإسرائيلية بتنفيذ عدة هجمات على أهداف وصفتها بسورية وإيرانية داخل الحدود السورية يوم السبت رداً على اختراق الطائرة الإيرانية لمجالها الجوي.
وأسقطت قوات الدفاع الجوي السوري طائرة إسرائيلية من طراز إف16 أثناء تصديها للهجوم الإسرائيلي.
واتهمت إسرائيل إيران بالضلوع في استفزازات من شأنها أن تجر المنطقة إلى مغامرة لا تعلم كيف ستنتهي، بحسب قول متحدث باسم وزارة الدفاع.
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