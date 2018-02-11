شاهد: أطفال يواجهون بطل العالم في "السومو" اليابانية
واجه أحد أكبر نجوم العالم في مصارع "سومو" اليابانية، كيسنوساتو، منافسين صغيري الحجم، السبت، كجزء من عرض خيري، في العاصمة طوكيو.
وتواجه المقاتلون في حلقة السومو "ريوغوكو كوكوغيكان"، ضمن أحد أبرز الأحداث السنوية لجمع التبرعات، فيما جذب العرض أكثر من 4000 المشجعين لمشاهدة.
كما تضمن العرض أداء طقوس الدخول الدائري بالتزامن مع الموسيقى مع الغناء.
وفاجأ كيسنوساتو عالم السومو الشهر الماضي عندما أصبح أول وأفضل مصارع لأكثر 5 سنوات.
وسوف تستخدم عائدات هذا الحدث للتبرع بستة مركبات لمرافق الرعاية الاجتماعية في أنحاء مختلفة من البلاد.