شاهد: الصور الأولى لحطام الطائرة الروسية المنكوبة

تنقل وسائل إعلام روسية بثاً حياً من موقع سقوط الطائرة التابعة لشركة ساراتوف للطيران.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس أن الطائرة سقطت في منطقة موسكو يوم الأحد.
وقالت وكالة تاس الروسية إن 71 راكباً كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.
"أعرب أمس عن معارضته للتدخل العسكري التركي في (عفرين) واعتبر ان حالة الطوارئ المعلنة منذ يوليو 2016 "تستغل حاليا لزيادة خنق المعارضة المشروعة والسلمية"، ودعا إلى "إطلاق سراح جميع من اعتقلوا لمجرد قيامهم بعملهم المشروع"." البرلمان الأوروبي تصريح من البرلمان الاوروبي
"طالبت فنلندا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بإلغاء تغيير التوقيت في الشتاء والصيف والإبقاء على نظام توقيت موحد.لكن لم يظهر على الذراع التنفيذية للاتحاد في بروكسل أي بادرة على التحرك.كانت دراسة للمفوضية الأوروبية في عام 2014 خلصت إلى أن الغالبية العظمى للدول راضية عن النظام الحالي." فنلندا تطالب بالإبقاء على نظام توقيت صيفي أو شتوي موحد هلسينكي
"اعتمد القرار 376 صوتا مقابل 298 قرارا يمدد حتى 31 يوليو / تموز وقفا اختياريا منذ مطلع عام 2016 بشأن لم شمل الأسر للاجئين المسمى "فرع". تضم هذه الفئة مئات اآلالف من األشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة، بما في ذلك السوريون الفارين من الحرب." وزارة الخارجية ألمانيا
"الرسالة الكبرى هي رسالة تدل على ان الاستقرار يستوطن أوروبا، ففي وسط أوروبا، سنشهد استقرارا لمدة أربع سنوات الاستقرار تضمنه الحوكمتان الفرنسية و الألمانية، اتحدث هنا عن استقرار وثيق. بمعنى أنه في كلتا الحالتين، نحن نعمل على تعزيز سياسة التنافس والتماسك الاجتماعى - ونعيد إطلاق أوروبا "." ماريو تيلو معهد الدراسات الأوروبية
"لقد عانيت كثيرا بسبب فقدان والدتي ولازلت أعاني بسب ما جرى.بالنسبة لي،أن أتذكر صلاح عبد السلام،فإن معاني تزدادا ألما،ولا أريد أن يكون عبئا على فكري و خيالي،لأنه بنظري لا يستحق فعلا إعطاء الشخص أهمية." كاترينا فكتورسون فقدت والدتها التي قضت في تفجير مطار بروكسل
"أعرب أمس عن معارضته للتدخل العسكري التركي في (عفرين) واعتبر ان حالة الطوارئ المعلنة منذ يوليو 2016 "تستغل حاليا لزيادة خنق المعارضة المشروعة والسلمية"، ودعا إلى "إطلاق سراح جميع من اعتقلوا لمجرد قيامهم بعملهم المشروع"." البرلمان الأوروبي تصريح من البرلمان الاوروبي
"طالبت فنلندا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بإلغاء تغيير التوقيت في الشتاء والصيف والإبقاء على نظام توقيت موحد.لكن لم يظهر على الذراع التنفيذية للاتحاد في بروكسل أي بادرة على التحرك.كانت دراسة للمفوضية الأوروبية في عام 2014 خلصت إلى أن الغالبية العظمى للدول راضية عن النظام الحالي." فنلندا تطالب بالإبقاء على نظام توقيت صيفي أو شتوي موحد هلسينكي
"اعتمد القرار 376 صوتا مقابل 298 قرارا يمدد حتى 31 يوليو / تموز وقفا اختياريا منذ مطلع عام 2016 بشأن لم شمل الأسر للاجئين المسمى "فرع". تضم هذه الفئة مئات اآلالف من األشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة، بما في ذلك السوريون الفارين من الحرب." وزارة الخارجية ألمانيا
"الرسالة الكبرى هي رسالة تدل على ان الاستقرار يستوطن أوروبا، ففي وسط أوروبا، سنشهد استقرارا لمدة أربع سنوات الاستقرار تضمنه الحوكمتان الفرنسية و الألمانية، اتحدث هنا عن استقرار وثيق. بمعنى أنه في كلتا الحالتين، نحن نعمل على تعزيز سياسة التنافس والتماسك الاجتماعى - ونعيد إطلاق أوروبا "." ماريو تيلو معهد الدراسات الأوروبية
"لقد عانيت كثيرا بسبب فقدان والدتي ولازلت أعاني بسب ما جرى.بالنسبة لي،أن أتذكر صلاح عبد السلام،فإن معاني تزدادا ألما،ولا أريد أن يكون عبئا على فكري و خيالي،لأنه بنظري لا يستحق فعلا إعطاء الشخص أهمية." كاترينا فكتورسون فقدت والدتها التي قضت في تفجير مطار بروكسل
سقوط طائرة ركاب من طراز أنتونوف إى إن-148 في منطقة موسكو ومقتل 71 راكباً كانوا على متنها.
شاهد: الصور الأولى لحطام الطائرة الروسية المنكوبة