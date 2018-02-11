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روسيا

شاهد: الصور الأولى لحطام الطائرة الروسية المنكوبة

سقوط طائرة ركاب من طراز أنتونوف إى إن-148 في منطقة موسكو ومقتل 71 راكباً كانوا على متنها.

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شاهد: الصور الأولى لحطام الطائرة الروسية المنكوبة

شاهد: الصور الأولى لحطام الطائرة الروسية المنكوبة
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تنقل وسائل إعلام روسية بثاً حياً من موقع سقوط الطائرة التابعة لشركة ساراتوف للطيران.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس أن الطائرة سقطت في منطقة موسكو يوم الأحد.

وقالت وكالة تاس الروسية إن 71 راكباً كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم. 

حطام الطائرة أنتونوف
موقع سقوط الطائرة الروسية المنكوبة
فرق البحث أثناء تفحصها لموقع سقوط الطائرة

Journalist name • Amro Hassan