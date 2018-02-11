هتافات دعائية ونصوص محفوظة: شاهد الطرق الفريدة "لجيش حسنوات" كوريا الشمالية في التشجيع

تحرص كوريا الشمالية على تحقيق القدر الأكبر من المكاسب السياسية عبر فريق من المشجعات المنمقات اللاتي تم إرسالهن لمساندة الرياضيين المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية بمدينة بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية.
ويشارك رياضيو الكوريتين تحت علم موحد بالدورة، إلا أن المشجعات الشماليات يتفردن بطرق مختلفة عن مشجعات الرياضة حول العالم.
وقام عدد من الصحفيين بتصوير فيديوهات تظهر تلك الأنماط الفريدة في التشجيع الكوري الشمالي.
وكما يُشاهد خلال العروض الرياضية بكوريا الشمالية من انضباط وتوحيد للهتافات، تتَبع المشجعات الكوريات الشماليات نهجاً يبدو معداً بدقة من قبل سلطات بلدهم التي لا تترك أي مجال للارتجال بين صفوف مواطنيها.
وبالإضافة للزي الموحد للمشجعات، بدت هتافاتهن متفردة عما يُسمع عادة من الجماهير خلال مثل تلك المناسبات الرياضية.
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وتم رصد وترجمة عدد من تلك الهتافات مثل "نتشرف بمقابلتكم" فيما يبدو كأنه رسالة موجهة إلى الجماهير الكورية الجنوبية التي نادراً ما تتقابل وجهاً لوجه مع جيرانهم الشماليين.
كذلك هتافات تحفيز الرياضيين تضمنت عبارات تبدو كشعارات مدرسية مثل "النصر للاعبينا" و"إلى الأمام من أجل الفوز".