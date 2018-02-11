نتنياهو: إسرائيل وجهت ضربة قوية لإيران بسوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن بلاده وجهت ضربة قوية للقوات السورية والإيرانية في سوريا.
وشنت إسرائيل هجوماً جوياً على عدد من المواقع بداخل سوريا يوم السبت بعد أن اخترقت طائرة إيرانية بدون طيار مجالها الجوي.
وقال نتنياهو أثناء الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية: "سددنا أمس ضربات قاسية للقوات الإيرانية والسورية. أوضحنا للجميع بشكل لا لبس فيه أن قواعد العمل التي نعمل بموجبها لن تتغير إطلاقا – سنواصل ضرب أي محاولة للمس بنا. هذه كانت سياستنا وهذه ستبقى سياستنا".
إسرائيل تنشر صورة للطيار الذي أسقط الطائرة الإيرانية
وأسقطت قوات الدفاع السورية مقاتلة إسرائيلية من طراز إف16 أثناء الهجوم الإسرائيلي على القواعد السورية.
وقال نتنياهو إنه اطمئن على حالة الطيار والملاح اللذين قفزا باستخدام المظلات قبل أن تتحطم طائرتهم بشمال إسرائيل وإن حالتهما الصحية تحسنت.