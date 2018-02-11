الفلبين: أكثر من ألفي عامل في الكويت يريدون العودة "بسبب سوء معاملتهم"

أعلن سيلفستر بيلو، وزير العمل الفلبيني، الأحد، إن أكثر من 2200 فلبيني مستعدون للعودة، استجابة لعرض الرئيس رودريجو دوتيرتي بإعادة العمال من الكويت، بسبب تقارير عن سوء معاملتهم.

وطلب دوتيرتي من شركة الخطوط الجوية الفلبينية، وشركة "سيبو باسفيك" للطيران، الجمعة، توفير رحلات للفلبينيين الراغبين في مغادرة الكويت، بعد العثور على جثة عامل فلبيني في مجمد في شقة سكنية خالية.

وقال بيلو لرويترز: "تم إبلاغنا أنه حتى يوم الجمعة كان هناك أكثر من 2200 فلبيني يريدون العودة للوطن". وأضاف أن بعضهم تجاوز تأشيرة دخوله للكويت وقدم طلبا للعفو.

ورتبت شركات الطيران رحلات مستأجرة مجانية،وقال بيلو إن من المقرر عودة نحو 500 عامل فلبيني قريبا.

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**فشل المعالجة الحكومية..

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من جهة أخرى، نشر المستشار أسامة عيسى الشاهين، عضو مجلس الأمة في الكويت، تغريدة عبر "تويتر"، حول مسألة العمالة المنزلية.

ومما جاء في الوثيقة، ملاحظة انخفاض "في عدد العمالة المنزلية من 710 ألف في عام 2015، إلى 673 ألف في عام 216".

وأوضح المستشار في الوثيقة أن ذلك من شأنه الإشارة إلى "فشل المعالجات الحكومية".

كما أشار الشاهين إلى إعلان رئيس جمهورية الفلبين نيته سحب العمالة المنزلية من الكويت "بسبب الحوادث الفردية المرفوضة من قبل الجميع".

سوء معاملة أرباب العمل..

وكانت الفلبين قد علقت إرسال عمال إلى الكويت في يناير/كانون الثاني، بعد تقارير عن سوء معاملة أرباب العمل لهم، مما دفع عددا منهم للانتحار. وقال دوتيرتي يوم الجمعة إن هذا التعليق سيستمر لأجل غير مسمى.

وأبدى نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، "دهشته وأسفه" لتصريحات دوتيرتي، آنذاك، وقال إن إجراءات قانونية اتخذت في حالات الانتحار الأربعة التي ذكرها دوتيرتي.

وتشير تقديرات وزارة الخارجية الفلبينية إلى أن أكثر من 250 ألف فلبيني يعملون في الكويت، وأغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية. وهناك أيضا أعداد كبيرة من العمالة الفلبينية في الإمارات والسعودية وقطر.

كما قال بيلو إن الحكومة ستساعد العمال العائدين في العثور على عمل.