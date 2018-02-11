صورة: لماذا بدت العاصمة باريس بالأبيض والأسود من الفضاء؟

نشر برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض تغريدة عبر"تويتر"، تضمنت صورة جوية للعاصمة باريس باللونين، الأبيض والأسود، بسبب تأثير تساقط الثلوج.
ومما جاء في التغريدة، "وأخيرا، تلاشت الغيوم لتسمح لسنتنيل 2 (قمر صناعي) بالتقاط هذه الصورة العظيمة، وبألوان حقيقية، لمدينة باريس وهي مغطاة بالثلوج".
وللوهلة الأولى، تظهر صورة المدينة الفرنسية وكأنها التقطت باللونين، الأبيض والأسود، إلا أنها في الواقع بدت كذلك بسبب الثلوج الغزيرة التي تساقطت عليها على مدى الأيام القليلة الماضية.
وكانت باريس، من بين عدة مدن أوروبية، قد تعرضت لموجة برد شديدة، تخللها تساقط ثلوج بكميات كبيرة، حتى وصل ارتفاعها إلى أكثر من عشرة سنتيمترات في بعض المناطق.
وتسببت الثلوج في العاصمة الفرنسية وضواحيها بشلل جزئي في حركة المرور وإغلاق العديد من المعالم السياحية والمدارس.