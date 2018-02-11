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روسيا

بالصور: بعض ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

صور بعض ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة من ركاب وطاقم العمل.

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بالصور: بعض ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

جزء من حطام الطائرة الروسية
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رويترز
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تناقلت عدة وسائل إعلامية، وبعض رواد مواقع التواصل، صور ضحايا الطائرة الروسية التي تحطمت الأحد، وقتل جميع ركابها الـ71.

وفيما يلي صور بعض الضحايا، من الركاب ومن طاقم الطائرة:

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أناستاسيا سلافينسكايا، 29 عاما، كانت تعمل ضمن طاقم الطائرة east2west news
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الطفل إيفني ليفانوف، 12 عاما east2west news
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سيرجي غامبريان، 34 عاما، مساعد قائد الطائرة east2west news
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كريسكينيتا ألكسينكو east2west news
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ماكسيم كولوميستيف وصديقته نازيشا east2west news
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فيكتوريا كوفال، من طاقم الطائرة east2west news