شاهد..فندق ريتز كارلتون الرياض يعيد فتح أبوابه أمام النزلاء

بعد أشهر من استخدامه كسجن ذهبي للمئات من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين، يعيد فندق ريتز كارلتون الرياض فتح أبوابه للزوار مرة أخرى.
وتم إغلاق الفندق الشهير إثر اعتقال عدد من الشخصيات السعودية الهامة به خلال الحملة التي قادها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمكافحة الفساد.
وشمل المحتجزون أسماء معروفة دولياً كرجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال ابن عم ولي العهد السعودي.
وقام الوليد بإجراء مقابلة مسجلة مع وكالة رويترز من داخل مقر احتجازه الفاخر بالفندق، حيث أكد أنه يتلقى معاملة حسنة من المسؤولين السعوديين.
فيديو: الوليد بن طلال في جولة داخل مقر احتجازه بالريتز كارلتون الرياض
وتم الإفراج عن الوليد يوم 27 كانون الثاني/يناير بعد التوصل إلى تسوية مع الحكومة السعودية لم يكشف أي من الطرفين النقاب عن تفاصيلها.
وقالت السلطات السعودية إن آخر المحتجزين غادر الفندق يوم 30 كانون الثاني/يناير.
وأعلن المدعي العام السعودي سعود المعجب لاحقاً أن الحكومة استطاعت إبرام اتفاقات مع المحتجزين تمكنها من الحصول على ما قيمته 400 مليار ريال سعودي من ممتلكاتهم.