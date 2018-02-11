وكالة: مقتل جميع ركاب الطائرة الروسية المنكوبة

نقلت وكالة تاس الروسية للانباء عن مصادر في وزارة الطوارئ أن جميع ركاب الطائرة الروسية التي سقطت بالقرب من موسكو لقوا حتفهم.
وأختفت طائرة ركاب التابعة لشركة ساراتوف والتي كانت تقل على متنها 71 شخصا من على شاشات الرادر بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو في موسكو.
وقالت وكالة الإعلام الروسية إن الطائرة كانت تقل 65 راكبا بالإضافة إلى طاقم مكون من ستة أشخاص.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر في وزارة الطوارئ أنه تم العثور على حطام الطائرة المنكوبة والتي سقطت في حقل بالقرب من مدينة رامينسكويي.
وأشارت المصادر إلى أن حطام الطائرة متناثر في دائرة نصف قطرها نحو كيلومترين وأنه لا أثار لحريق في المكان.
وأعلنت السلطات الروسية فتح تحقيق في الحادث.