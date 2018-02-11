شيخ سعودي يصدر بياناً لتوضيح حقيقة فتواه بشأن جواز تخلي المرأة عن العباءة

على الرغم من تعرضه لانتقادات حادة من داخل المملكة، أصر عضو هيئة كبار العلماء السعودية عبد الله المطلق على فتواه بجواز تخلي المرأة عن ارتداء العباءة.

وقال المطلق في بيان نشره على حسابه الخاص على تويتر: "كل لباس يحصل به الستر، وتتوافر فيه الشروط الشرعية، هو حجاب مقبول، سواء كان عباءة الرأس أو عباءة الكتف أو غير ذلك".

وتأتى فتوى المطلق لتكسر عقود من التقاليد الدينية والثقافية السعودية التي ألزمت النساء بارتداء عباءات طويلة سوداء.

ولكن المطلق شدد على أن ما هو متعارف عليه في المجتمع السعودي لا يعني كونه إلزاماً على سائر عموم المسلمات.

وأضاف البيان: "لا ينبغي حمل جميع نساء المسلمين في جميع العالم – بمختلف بلدانهم، واختلاف مذاهبهم على لبس ما تعارف عليه المجتمع من عباءات، على أنه هو الحجاب الإسلامي دون غيره".

وتدخل فتوى المطلق في إطار مساعي السعودية نحو تحديث المفاهيم الدينية والانفتاح على العالم، حيث أعلنت المملكة مؤخراً عن السماح للنساء بقيادة السيارات كما سمحت لهن بحضور الفعاليات الرياضية.