آلاف الإيطاليين يتظاهرون للتنديد بالعنف ضد المهاجرين

خرج الآلاف من الإيطاليين في مسيرة بمدينة ماتشيراتا للتنديد بحادث إطلاق للنار على مهاجرين أفارقة أدى إلى إصابة ستة أشخاص الأسبوع الماضي.
وحمل المشاركون بالتظاهرة لافتات تدين العنصرية كما أطلقوا بالونات تحمل أسماء ضحايا الحادث الذي قالت الشرطة إن دوافعه عنصرية.
ووقع حادث إطلاق النار يوم الثالث من شباط/فبراير بعد أيام من اعتقال مهاجر نيجيري فيما يتصل بمقتل فتاة إيطالية (18 عاما) عثر على جثتها مقطعة ومخبأة في حقيبتين قرب ماتشيراتا.
وقال فرانشيسكو بيوبيتشي، أحد المشاركين في المسيرة لرويترز "نحن هنا لأننا نريد أن نكون سدا ضد هذا الجبل من الكراهية الذي يتزايد باستمرار والكراهية الاجتماعية ضد المهاجرين وبوجه عام ضد الفقراء".
وتم القبض على متهم يدعى لوكا ترايني، الذي اعترف بقيامه بإطلاق النار على مجموعة من المهاجرين بعدما سمع أنباء اتهام مهاجر نيجيري في حادث مقتل الفتاة المراهقة.
شاهد لحظة إطلاق النار على المهاجرين الأفارقة في إيطاليا
ووصل أكثر من 600 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ عام 2014 مما جعل قضية المهاجرين تتصدر المشهد الإيطالي قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من آذار/مارس القادم.
وقالت فالينتينا جوليودورا، إحدى المشاركات بالمظاهرة إن الأحزاب السياسية تستخدم النزعة الشعبوية لخلق الكراهية والرعب والانقسام بين صفوف الناخبين الإيطاليين.