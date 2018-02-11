شاهد.. لحظة إنفجار ناقلة غاز مسال وسط طريق سريع في الصين
انفجرت شاحنة محملة بالغاز الطبيعى المسال على طريق سريع، شمال الصين، الأحد.
وانقلبت الشاحنة على أحد جانبيها، في مقاطعة هيبي، على الطريق السريع بين بكين وهاربين.
وعانى شخصان نتيجة إصابتهما بحروق، ونقلا إلى المستشفى.
كما احترقت ثلاث سيارات بالقرب من الشاحنة، بيد أن من كانوا بداخلها هربوا في الوقت المناسب ولم يصابوا بأذى.
ووفقا لرجال الإطفاء، فإن الغاز الطبيعي المسال المتسرب أنتج حريقا هائلا وضررا كبيرا في المنطقة، ما سيؤدي لإغلاق ذلك الجزء من الطريق السريع مؤقتا.