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لاعب نابولي زين الدين مشاش يختار اللعب للمغرب على حساب الجزائر

مشاش، البالغ من العمر 22 عاماً، وُلد بفرنسا لأب جزائري وأم مغربية.

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لاعب نابولي زين الدين مشاش يختار اللعب للمغرب على حساب الجزائر

مشاش بقميص مارسيليا
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قالت قناة الرياضية المغربية على صفحتها على تويتر إن لاعب نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، زين الدين مشاش، قرر أن يلعب لمنتخب المغرب على حساب تمثيل المنتخب الجزائري.

ووُلد مشاش، البالغ عمره 22 عاماً، في مدينة مارسيليا بفرنسا لأب مغربي وأم جزائرية مما أهله للعب لأحد المنتخبين.

إلا أن مصادر مقربة من اللاعب قالت إن رغبته في اللعب بكأس العالم المقبلة حسمت قراره في تمثيل المنتخب المغربي.

لقطات لمهارات زين الدين مشاش

وتأهلت المغرب لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها تحت قيادة المدرب الفرنسي إيرف رينار.

وبدأ مشاش مسيرته الكروية ضمن ناشئي نادي كان قبل أن ينتقل لأندية تولوز ومارسيليا بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وانتقل مشاش إلى متصدر الدوري الإيطالي نابولي خلال فترة انتقالات الشتوية المنتهية في يناير المنصرم. 

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Journalist name • Amro Hassan