قام زوجان في ولاية كولورادو الأمريكية ببيع جميع ممتلكاتهما بهدف تحقيق حلمهما وشراء مركب شراعي والانطلاق في رحلة بحرية طويلة.
زوجان يضحيان بممتلكاتهما لأجل مركب شراعي ويفقدانه في ساعات
بعد أن باعا كل املاكهما لشراء مركب شراعي.. غرق المركب في أقل من 48 ساعة وأصبحا فقيرين
زوجان يضحيان بممتلكاتهما لأجل مركب شراعي ويفقدانه في ساعات
وفي غضون يومين، تحول الحلم إلى كابوس.. قبالة شاطئ ماديرا ضرب شئ تحت الماء المركب الشراعي الذي يبلغ طوله 28 قدما.
وقال الزوج ويدعى برودويل: "على الفور امتلأ القارب بالمياه، وبدأت أحلامنا بالغرق".
واضطر الزوجان إلى القفز في المياه للسباحة ودار بينهما في ذلك الوقت حوارا لطيفا، إذ قال الزوج لقد قمنا ببيع كل ممتلكاتنا، حتى السيارة، لقد استغرق الأمر عاما كاملا من أجل التحصل على المال".
وأجابت الزوجة: "لن أتخلى عن حلمي في الإبحار.. حتى بعد خسارتي لكل مدخراتي ولمنزلي أيضا.. نعم لقد غرق القارب ولكنا أحلامنا لن تغرق أبدا"، وفقا لما ورد في صحيفة يو أس ايه توداي.