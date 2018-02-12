استعرض برتغاليون دمى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تصورهم بجسم سمكة قرش وذلك ضمن كرنفال سنوي يشتهر بالسخرية السياسية.
شاهد.. ترامب وبوتين وكيم جونغ أون دمى بجسم سمك قرش
وشارك الآلاف في الكرنفال يوم الأحد رغم الأمطار لمتابعة الاستعراض والاحتفال في شوارع بلدة توريس فيدراس. وتغلق شوارع البلدة سنويا لإقامة الكرنفال الذي يستمر خمسة أيام ويتوقع المنظمون أن يشارك فيه 350 ألف شخص.
شاهد.. ترامب وبوتين وكيم جونغ أون دمى بجسم سمك قرش
وشارك الآلاف في الكرنفال يوم الأحد رغم الأمطار لمتابعة الاستعراض والاحتفال في شوارع بلدة توريس فيدراس. وتغلق شوارع البلدة سنويا لإقامة الكرنفال الذي يستمر خمسة أيام ويتوقع المنظمون أن يشارك فيه 350 ألف شخص.
وقال ألفونسو (58 عاما) الذي ارتدى زي خادمة ترعى رضيعا في عربة "نشارك في الكرنفال لأنه عادة. لا يمكننا العيش دون كرنفال".
وموضوع كرنفال هذا العام هو المد والجزر والمحيطات. وفي وسط البلدة وضع المحتفلون دمية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في صورة عروس البحر. وظهر بوتين وكيم بجسم سمكة يمسكان بسكاكين وشوك.
ويظهر ترامب بجسم سمكة قرش يمسك بها الإله نبتون إله البحر في الأساطير الرومانية.
وسارت العربات المزينة في شوارع البلدة وحملت إحداها دمية لترامب تصوره جالسا يقضي حاجته في مرحاض على شكل كوكب الأرض فيما يقف وراءه كيم غاضبا وممسكا بصاروخ.
وقال سيزار كوستا أحد منظمي الكرنفال "لدينا إبداعات كثيرة التنوع. إنه كرنفال للسخرية السياسية والاجتماعية".
وتقام الكرنفالات في البرتغال منذ قرون مع بداية الصوم الكبير عند المسيحيين وتستمر أياما في بعض البلدات.