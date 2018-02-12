على موقع الإعلام الحربي اليمني، انتشر مقطع، نشره ناشطون، يظهر حادثة وفاء قل نظيرها، حيث حمل مقاتل زميله المصاب وجرى به تحت وابل من النيران لمسافة تزيد عن 500 متر.
شاهد .. مقاتل يمني يحمل زميله المصاب وسط وابل من الرصاص
مقاتل يمني يحمل زميله المصاب إلى بر الأمان تحت وابل من النيران
شاهد .. مقاتل يمني يحمل زميله المصاب وسط وابل من الرصاص
عند مشاهدة المقطع يمكنك سماع طلقات الرصاص بل ومشاهدة الرمال وهي تتطاير حوله بسبب الرصاص، ولكن اليمني الوفي أصر على إيصال زميله لمكان آمن في مشهد حاز على مشاهدة الآلاف على موقع يوتيوب.