شركة آسوس الإنجليزية والتي تتخذ من لندن مقرا لها تقدمت باعتذار رسمي بعد إنتاجها لسلسلة من المنتجات أطلقت عليها إسم نوز أند مونكي Noose & Monkey أو المشنقة والقرد. واستخدمت الشركة عارضين أزياء أفارقة للدعاية للمنتجات الجديدة.
بعد فضيحة إتش أند إم .. اتهامات جديدة بالعنصرية لشركة آسوس
اسم سلسلة للملابس الجاهزة الشبابية يتسبب في أزمة لشركة آسوس البريطانية. المجموعة التي تسمى "المشنقة والقرد" تسببت للشركة في خسارة عملائها الأفارقة...
بعد فضيحة إتش أند إم .. اتهامات جديدة بالعنصرية لشركة آسوس
أثارت مجموعة الملابس الجديدة المقدمة للشباب استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد اطلاقها وطالبوا الشركة بالاعتذار وسحب المنتجات من الأسواق.
وتفاعلت الشركة مع تغريدات الزبائن
وحاولت الشركة تبرير اسم المنتجات عن طريق إرجاعه إلى قصة تاريخية تعود أحداثها إلى حروب نابليون بونابرد، حين دخل الأسطول الفرنسي مدينة هارتلبول. وكان على متن السفينة الفرنسية قرد وقام ضباط البحرية الفرنسية بإلباسه الزي العسكري وإطلاقه في المدينة وحين وجد سكان المدينة القرد قاموا بشنقه في واقعة عرفت باسم "المشنقة والقرد".
ولكن تفسير الشركة لم يثلج صدور عملائها، خصوصا بعد فضيحة إتش أند إم والتي قرر، عل خلفيتها، العديد من العملاء التخلي عن الشركة العملاقة، مثل ذا ويك أند الذي كتب هذه التغريدة.