يؤكد عشاق كرة القدم أن الاستمتاع برياضتهم المفضلة لا يقتصر على الذهاب إلى الملاعب لتشجيع فرقهم المفضلة، بل يمكن أن يكون أيضا بمتابعة المباريات أمام شاشة التلفاز في المنزل.
فرجة مباشرة داخل ملعب بايرن ميونيخ لكرة القدم من جناح فاخر بدل المدارج
#بايرن_ميونيخ و #فنادق ماريوت يقدمان تجربة استثنائية لعشاق #الكرة المستديرة
فرجة مباشرة داخل ملعب بايرن ميونيخ لكرة القدم من جناح فاخر بدل المدارج
في محاولة لتطوير أساليب تسويقية جديدة، وزيادة متعة متابعة كرة القدم في الوقت ذاته، عقد فريق "بايرن ميونيخ" وسلسة فنادق شهيرة صفقة تقوم على منح عشاق الكرة المستديرة تجربة غير مسبوقة لمتابعة المباريات.
وتقضي صفقة الشراكة بين سلسلة "كورتيارد ماريوت" وبطل الدوري الألماني تقديمَ جوائز لنزلاء الفندق من عشاق كرة القدم على شكل تجارب كروية استثنائية.
أبرز تلك الجوائز هو ما أطلق عليه اسم "يوم استضافة مع مباراة" حيث يتم استقبال الفائز في جناح موجود ضمن ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، ليكون بمقدور سعيد الحظ مشاهدة المباراة مباشرة.
إضافة إلى تلك التجربة الكروية المتميزة، يحصل الفائزون بـ "يوم استضافة مع مباراة" على ليلتين إضافيتين في فندق "كورتيارد ماريوت" وسط مدينة ميونخ.
وستتيح الشراكة بين سلسلة الفنادق والفريق الألماني أيضا إمكانية الحصول على بطاقات دخول حصرية لمباريات "بايرن ميونخ" المحلية والأوروبية، فضلا عن فرصة السفر إلى جانب أعضاء الفريق أو الاستمتاع بعشاء مع الرياضيين.