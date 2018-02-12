قالت القوات المسلحة المصرية في بيان نقله التلفزيون الرسمي يوم الاثنين إنها قضت على 12 فردا من "العناصر التكفيرية" وألقت القبض على 92 من المطلوبين والمشتبه بهم ودمرت 60 هدفا في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية".
الجيش المصري: مقتل 12 من "التكفيريين" والقبض على العشرات في عملية سيناء
وبدأت (العملية الشاملة سيناء 2018) قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير شباط.
الجيش المصري: مقتل 12 من "التكفيريين" والقبض على العشرات في عملية سيناء
وقال البيان إن العملية أسفرت عن "قيام القوات الجوية برصد وتدمير 60 هدفا للإرهابيين... القضاء على 12 فردا من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة... القبض على 92 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".
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وبدأت (العملية الشاملة سيناء 2018) قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير شباط.