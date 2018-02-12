شارك مئات الاشخاص في الليلة الاولى من المسابقة الرسمية لمهرجان "مدارس السامبا" بساحة سامبادروم بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
منافسات كرنفال مدارس السامبا تنطلق في ريو دي جانيرو
ورغم الأجواء الاحتفالية، فإن المنافسات في مواكب الكرنفال تؤخذ على محمل الجد لكونها مبعثا للتفاخر بين المجتمعات الفقيرة في ريو. ويعتمد التحكيم على عدة عناصر منها تصميم الرقصات والتنظيم والغناء.
منافسات كرنفال مدارس السامبا تنطلق في ريو دي جانيرو
وبحماسة شديدة، أخذ الراقصون من مختلف مدارس السامبا يتمايلون على أنغام الموسيقى والطبول.
وشاركت 7 مدارس السامبا من إجمالي 13 مدرسة في المنافسة الرسمية التي انطلقت ليلة الأحد.
ورغم الأجواء الاحتفالية، فإن المنافسات في مواكب الكرنفال تؤخذ على محمل الجد لكونها مبعثا للتفاخر بين المجتمعات الفقيرة في ريو. ويعتمد التحكيم على عدة عناصر منها تصميم الرقصات والتنظيم والغناء.
ولا يسمح للفرقة التي تأتي في المركز الأخير أن تشارك في المنافسات التي تقام العام المقبل.
ومن المفترض أن تتوصل المنافسات الرسمية حتى فجر الثلاثاء، إذ تعلن النتائج النهائية.