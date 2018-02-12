ضبط نصف طن كوكايين بالدار البيضاء

ضبطت سلطات الدار البيضاء في المغرب حاوية تحمل ما لا يقل عن 541 كيلوغراما من الكوكايين، وتأكدت السلطات أن الحاوية آتية من أمريكا اللاتينية. واعتقلت ستة أشخاص بينهم برازيلي يحتمل أنه العقل المدبر.
كما ضبطت السلطات أيضا 5 سيارات وأموالا مهربة بالدرهم المغربي، وعملات أجنبية أخرى.
وكشفت التحقيقات عن شبكة مخدرات خطيرة مرتبطة بكارتلات أمريكا اللاتينية.
وتتمتع المملكة المغربية بموقع استراتيجي كنقطة عبور إلى أوروبا، وترسل المخدرات من أميركا اللاتينية عبر دول غرب أفريقيا ومؤخرا عبر شمال أفريقيا، وفق تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وفي السنوات السابقة أعلن المغرب عن العديد من عمليات ضبط الكوكايين.
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