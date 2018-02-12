سيارة رياضية تجتاز طريق التنين وتصل إلى بوابة السماء في الصين
تمكنت سيارة من "رونج روفر" الجديدة والمتعددة الاستخدامات من الوصول إلى بوابة السماء، التي تعدّ أحد أبرز المعالم السياحية في الصين. واجتازت السيارة 99 منعطفا و999 درجا على سلالم البوابة الحجرية، لتصبح بذلك أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تتسلق الأدراج الصخرية لبوابة السماء. وقاد السيارة هوبين تونغ، سائق فريق "باناسونيك جاغوار" للسباقات.
ومن خلال تسلقها درجات السلالم الشاهقة المؤدية إلى بوابة السماء، أثبتت سيارة "رونج روفر" الرياضية متعددة الاستخدامات قوة أدائها على جميع التضاريس.
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إمارة الشارقة تحتضن فعاليات مهرجان أضواء الشارقة 2018
شهد مهرجان "أضواء الشارقة" عرض لوحات مبهرة بين التاريخ والأصالة، والمعاصرة والحداثة. وقدم المهرجان عبر أعمال فنية ضوئية تاريخ الإمارة العريق في دعوة إلى تشجيع الحوار بين الثقافات، خاصةً وأنّ المهرجان استضاف فنانين عالميين من مختلف دول العالم.