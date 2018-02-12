قالت شرطة نيويورك إن فانيسا ترامب زوجة دونالد ترامب الابن البكر، وشخصين آخرين نقلوا إلى المستشفى من باب الوقاية، بعد أن فتحت فانيسا ترامب رسالة بريدية موجهة إلى زوجها، وتحتوى على مسحوق أبيض، وقد شعرت بالغثيان بعد فتحها للرسالة على ما يبدو، لكن الشرطة قالت إن تحاليل أظهرت أن المسحوق لا يشكل خطرا.
مسحوق مشبوه في رسالة يتسبب بنقل زوجة نجل ترامب إلى المستشفى
مسحوق مشبوه في رسالة يتسبب بنقل زوجة نجل ترامب إلى المستشفى
والسلطات الأمريكية هي في حالة تأهب من رسائل البريد التي تحتوي مسحوقا أبيض من سنة ألفين وواحد، عندما أرسلت رسائل بريدية تحوي مسحوق الجمرة الخبيثة، إلى نواب أمريكيين ووسائل إعلام، وهو ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص. وفيما لم يدل البيت الأبيض بعد بأية تصريحات في هذا الخصوص، انضم جهاز الخدمة السرية المنوط بحماية أفراد أسرة الرئيس إلى التحقيق.
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