قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الاثنين إن واشنطن تدعم مصر في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية كما أكد على أن الولايات المتحدة تدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر.
تيلرسون: الولايات المتحدة تدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر
قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الاثنين إن واشنطن تدعم مصر في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية كما أكد على أن الولايات المتحدة تدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر.
تيلرسون: الولايات المتحدة تدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر
وأضاف تيلرسون في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري أن واشنطن ما زالت ملتزمة بالتوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين رغم اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.
من جانبه قال شكري إنه ناقش مع تيلرسون سبل التوصل لحل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وأهمية استمرار الجهود الأمريكية للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع.
وأضاف ردا على سؤال حول الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل "طرحنا رؤية أكد عليها الرئيس (المصري عبد الفتاح السيسي) من ضرورة إنهاء هذا الصراع وأهمية الاتساق مع الشرعية الدولية".