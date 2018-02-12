أظهر المقطع لحظة انفجار الطائرة فوق أرض مغطاة بالثلوج بالقرب من مطار دوموديدوفو.
بالفيديو.. لحظة تحطم الطائرة الروسية
رصدت كاميرات مراقبة بالقرب من مطار دوموديدوفو في العاصمة موسكو لحظة تحطم الطائرة الروسية المحملة بالمدنيين، والذي راح ضحيته 71 شخصا كانوا على متنها.
بالفيديو.. لحظة تحطم الطائرة الروسية
في المقطع، جسم ملتهب يتحرك بسرعة شديدة، يتوقع أن يكون جسم الطائرة الرئيسي أو جزءا منه.
مما يؤكد أقوال شهود العيان الذين رأوا الطائرة تحترق ثم تسقط في قرية أرغونوفو، جنوب شرقي موسكو.
"لا فرصة بتاتا لنجاة الأشخاص الـ71 الذين كانوا على متن الطائرة"، هكذا صرح مصدر في وزارة الحالات الطارئة لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.
نبذة عن الطائرة
الطائرة التي كانت متجهة إلى مدينة أورسك في الأورال، من طراز "أنتونوف 148"،والتابعة للخطوط الجوية "ساراتوف"،تحطمت تحديدا في إقليم رامنسكوي في منطقة موسكو.
وأكدت وكالات الأنباء الروسية أنها كانت تقل 65 راكبا، إضافة إلى طاقم مؤلف من 6 أشخاص.